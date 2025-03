Vandali e danni al distributore

E’ amareggiato Gianni Verona titolare del distributore di benzina all’ingresso del paese che ieri mattina quando ha aperto l’attività si è ritrovato, per l’ennesima volta, a fare i conti con l’inciviltà. Nel piazzale bottiglie ovunque, il grande tavolo di legno rotto e rovesciato, attrezzatura e sedie gettate via, teloni strappati e tracce di urina all’ingresso. Tra l’altro nella stessa sera ci sarebbe stato proprio lì vicino l’intervento di ben 5 ambulanze (di cui tre in contemporanea) proprio per soccorrere ragazzi ubriachi. "E’ un continuo stillicidio – si lamenta Verona – per la concentrazione di giovanissimi che bazzicano la zona. Domenica sera poi è stata organizzata una festa a due passi dal distributore e i risultati sono questi. Qualcuno ha notato circolare all’alba gruppetti di ubriachi e perfino a torso nudo sotto la pioggia a schiamazzare. A me hanno anche portato via le transenne che delimitavano una porzione di fabbricato e a uno stabilimento balneare vicino in ristrutturazione hanno strappato i cartelli di cantiere. In passato ho segnalato la situazione all’amministrazione comunale ma stavolta presento denuncia."

Fra. Na.