Vandali al Bocciodromo di Viareggio: Pineta di Levante nel Mirino

Spaccate, aggressioni, furti, atti vandalici. Non c’è pace per il Bocciodromo Pineta di Levante. L’ultimo episodio ai danni della struttura si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì con l’ennesimo atto vandalico. Ignoti, approfittando del buio e del fatto che il circolo è sprovvisto di una recinzione a protezione dell’area, hanno divelto e tagliato i tendoni montati per mettere a riparo, sotto un box, tavoli e sedie. "Una bravata o forse una vendetta nei nostri confronti – tuona Lino Rossi, presidente del circolo –; una carognata da almeno tremila euro di danni. E non abbiamo le risorse per ricomprare le cose. Siamo alla mercè degli sbandati, senza protezione e senza futuro, dato che del bando per la presa in gestione del sito non ne sappiamo nulla. Se c’è la volontà di farci fuori, ce lo dicano in faccia".

S.I.