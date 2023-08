Van Beethoven e i rimedi contro la sordità

di Ciro

Vestita

Il grande mistero di Ludwig Van Beethoven è di come egli abbia potuto comporre capolavori infiniti pur essendo sordo. Tutta la vita del maestro fu dura. Cmplessato fin da bambino per la sua basa e goffa statura e per la sua testa grossa, si innamora delle persone sbagliate sia in campo affettivo che politico. Fin dal 1804 la sua passione fu Napoleone visto da lui e dalla gran parte dei giovani di allora come il felice innovatore di principi libertari ed umanitari. E, infatti, gli dedica la terza delle sue Sinfonie: l’Eroica. Ma ben presto Bonaparte svela la sua vera natura di egoista e malfattore. Beethoven in particolare rimase stupito dalle ruberie di opere d’arte che Napoleone fece nella città di Venezia, città a lui molto cara. Per non parlare dell’umiliazione subita da Alessandro di Prussia cui Napoleone “rapì” la moglie.

Nonostante tutto ciò la fantasia di Ludwig vola creando opere stupende ed anche intriganti quali il Triplo concerto che altri non è se non la metafora di un rapporto amoroso a tre lui e due sue amate . Nel 1820 cade in una forte depressione avendo ormai perso completamente l’udito, tenta il suicidio. Non si sa cosa accadde realmente all’udito del maestro ma sappiamo cosa accade recentemente all’udito dei nostri ragazzi. Il portare continuamente cuffie ed auricolari ascoltando musica ad alto volume può, se si esagera, ledere il nervo acustico presentando il conto dopo anni. Quello che un po’ accade ai cacciatori: spari continui ledono fortemente l’apparato acustico portando a forte sordità già in eta giovanile.

Ma noi oggi ci occuperemo dell’unica sordità che possiamo curare e cioè quello dell’orecchio medio spesso offeso da catarro di chi raffreddato sovente magari per motivi allergici, trasporta catarro all’interno del condotto uditivo creando una tubarite da aspirazione. In questi casi fare fomenti con decotti di lavanda, timo, malva, decongestiona fortemente le vie nasali “sciogliendo” spesso il catarro auricolare. Utile inoltre usare spray di soluzione salina che libera e disinfiamma le coane nasali.