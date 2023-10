Vallecchia, è lite sulla viabilità. Il Pd: "Serve più sicurezza". La giunta assicura interventi

I quotidiani pericoli per i pedoni e le auto che devono attraversare la provinciale Vallecchia diventano terreno di battaglia politica dopo il reportage pubblicato dal nostro giornale. Il motivo del contendere è presto detto: da una parte la minoranza che ricorda di aver chiesto a suon di firme l’installazione di dispositivi luminosi al fine di rendere più visibili i pedoni, dall’altra la giunta che assicura di non voler lasciare la frazione abbandonata al suo destino. "Quello di Vallecchia – scrive Mirko Tomagnini della segreteria del Pd – è l’esempio classico del modo di amministrare di Giovannetti, lontano dai cittadini e dalle loro necessità. Nel 2019 noi e ’Insieme per Pietrasanta’, sotto il simbolo di ’Progetto Pietrasanta 2023’, si fece una raccolta di firme per chiedere l’installazione di strisce pedonali e dissuasori di velocità sempre luminosi, oltre a una miglior manutenzione del manto stradale, soggetto a intenso traffico pesante e non, e dei marciapiedi, al fine di garantire una maggior sicurezza tanto dei pedoni quanto degli automobilisti. Invece un’intera frazione resta inascoltata da circa quattro anni: invitiamo l’amministrazione a rispondere quanto prima alle richieste dei suoi cittadini intervenendo con lavori migliorativi".

Ad accollarsi l’onere della replica è l’assessore a polizia municipale e viabilità Andrea Cosci: "C’era già l’idea di mettere impianti luminosi, dato che siamo consapevoli delle situazioni critiche sul territorio, specie quelle di lunga data. Vogliamo risolvere i problemi di sicurezza emersi durante gli incontri con i cittadini, anche a Vallecchia, cosa di cui abbiamo fatto tesoro. Ci metteremo mano il prima possibile: la richiesta degli abitanti di Vallecchia è più che legittima".

Daniele Masseglia