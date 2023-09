Valle del Serra, 25mila presenze. Boom social grazie agli influencer

Sono oltre 25mila i turisti che hanno visitato la Valle del Serra in estate, con una crescita trainata anche dal tam tam dei social. Il primo dato che emerge è quello della sostenibilità economica che mostra come la gestione della Valle del Serra abbia permesso, con gli introiti dei parcheggi, di coprire le spese della navetta gratuita che ha fatto quotidianamente la spola dal centro di Seravezza alle fermate nei luoghi di maggiore attrazione della Valle. Circa 17 mila euro ricavati dai parcheggi a pagamento, somma che ha permesso dunque di far fronte alle spese della navetta che ha trasportato una media di 250 persone al giorno. A questi si aggiungono quanti hanno raggiunto le pozze del Serra con un proprio mezzo, usufruendo dei parcheggi Desiata e IMP, o a piedi.

"All’inizio del mandato mi sono subito reso conto che serviva aggredire il problema sulla parte più urgente – spiega il sindaco Lorenzo Alessandrini – per procedere poi con ulteriori miglioramenti attraverso degli step annuali di intervento sulla segnaletica, sulla fruibilità del fiume, sulla sicurezza, sulla pulizia degli argini e dei sentieri di accesso. Ogni anno qualcosa in più". Al sindaco fa eco l’assessore Adamo Bernardi, coordinatore delle azioni per il rilancio e la tutela della valle, che sottolinea come si sia trattato di "una buona stagione che fa seguito al primo anno di gestione nel quale abbiamo realizzato la pista pedonale, istituito la zona a traffico limitato, incrementato l’area destinata al parcheggio in una proficua sinergia tra Comune, Fondazione Terre Medicee con l’ausilio anche dei suoi volontari, polizia municipale, Radio CB Nuova Azzurra".

Le migliaia di turisti attratti dalle pozze del Serra, a partire dallo spettacolare Pozzo della Madonna, sono stati richiamati sempre più dal passaparola sui social, tanto da attrarre l’attenzione di diversi influencer. "Una pubblicità indiretta che ha avuto un peso determinante – conferma Davide Monaco, direttore della Fondazione Terre Medicee – facendo crescere i numeri dei frequentatori, Un altro dato positivo, proprio alla luce dell’elevato numero di presenze, è quello sulla qualità dell’area che è stata mantenuta sempre pulita". Di certo la Valle del Serra rappresenta una potenzialità del comune, ponendosi al secondo posto come visite dopo Palazzo Mediceo: a questo proposito la consigliera delegata al turismo Tessa Nardini ha avviato questa estate delle visite con guide ambientali per una maggiore conoscenza del territorio, per andare oltre le spettacolari pozze e scoprire la bellezza dei sentieri e della storia locale.