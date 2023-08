Valeria Marini stupisce Canta in napoletano davanti a tanti vip per l’avvio dell’evento

Il Mattone del cuore abbina musica, mondanità e sport nel segno della solidarietà. E questa settima edizione si conferma ancora più ricca di appuntamenti ed eventi. Come quello che ha suggellato, l’altra sera, la chiusura dei tornei di tennis e padel con una cena al Tennis Club Italia dove la protagonista assoluta è stata Valeria Marini, madrina di questa edizione 2023. Valeriona ha ammaliato il pubblico cantando brani americani e della tradizione partenopea accompagnata al pianoforte dal maestro Andrea Caciolli che per questa edizione ha composto e interpretato l’inno delle Olimpiadi del Cuore. Ad applaudire Valeria Marini anche Boris Becker, vincitore di Wimbledon a soli 17 anni e a lungo numero 1 del mondo, che è stato il testimonial del torneo di tennis. Boris ha molto apprezzato la sua prima volta in Versilia, una visita in cui è accompagnato dalla compagna Lilian con la quale ha apprezzato le bellezze del nostro territorio. Il tutto davanti allo sguardo soddisfatto di Paolo Brosio che con la sua onlus Olimpiadi del cuore ha visto questa edizione partire davvero con il piede giusto. Ieri sera il grande galà al Twiga con le star della canzone italiana (Al Bano, Matia Bazar, Ricchi e Poveri, Fausto Leali e Luisa Corna, Jo Squillo, Pago e molti altri) che hanno presentato i loro cavalli di battaglia. Questa sera, martedì, si torna al Tc Italia, domani mercoledì al Beach Club del Cinquale l’omaggio a Lucio Dalla e Lucio Battisti e il premio al grande Mogol. Ricky Portera, Gianni Dall’Aglio che con i due Lucio hanno suonato e cantato si esibiranno con la loro band insieme a big e giovani, interpretando le canzoni immortali di due grandi interpreti che ci hanno lasciato troppo presto.