"Va’ dove ti porta il bus". La mobilità sostenibile spiegata nelle scuole

Una lezione a mezza strada tra educazione civica e sensibilità ambientale ha avuto per protagoniste due classi delle scuole medie Viani, che nei giorni scorsi hanno preso parte al progetto sviluppato da Autolinee Toscane "Va’ dove ti porta il bus", realizzato col supporto dell’ufficio scolastico regionale.

L’iniziativa, che ha coinvolto la 1ªB e la 1ªC, si è articolata in tre incontri dedicati all’uso corretto e consapevole del mezzo pubblico, e ha permesso agli alunni di riflettere sull’importanza sociale ed ecologica della mobilità urbana. "Durante il percorso, gli studenti hanno scoperto come il trasporto pubblico non rappresenti solo un mezzo di spostamento, ma anche una scelta responsabile dal punto di vista ambientale, educativo e civico – racconta la professoressa Silvia Francesconi che ha curato l’iniziativa per la parte della scuola –; nel primo incontro, i ragazzi hanno approfondito i motivi per cui l’uso dell’autobus è preferibile all’auto privata. Temi come salute, sicurezza, amicizia, sostenibilità e senso civico sono stati al centro della riflessione. In particolare, è stata evidenziata l’importanza della sostenibilità ambientale: un autobus può trasportare molte più persone rispetto a un’auto, riducendo così l’inquinamento e il traffico. Gli alunni hanno anche imparato le principali regole di comportamento da seguire".

Dopo la teoria, la pratica. "Il secondo incontro ha previsto un’uscita sul territorio con l’autobus per visitare alcuni luoghi simbolo della città, mettendo in pratica quanto appreso nel primo incontro. Nella terza e ultima fase, i ragazzi hanno lavorato in piccoli gruppi per realizzare disegni e testi descrittivi dei monumenti visitati, combinando così osservazione, creatività e capacità espressiva. L’intero percorso si è rivelato estremamente positivo – sottolinea l’insegnante –: ha aiutato gli studenti non solo a familiarizzare con l’utilizzo dei mezzi pubblici, ma anche a sviluppare maggiore autonomia, responsabilità e consapevolezza civica".

Voto positivo, dunque, a un’esperienza che già si pensa di estendere anche alle altre classi della scuola media. A promuovere l’idea sono stati gli stessi alunni: un chiaro segno del valore formativo e concreto dell’iniziativa. A tutti gli studenti che hanno preso parte all’iniziativa, Autolinee Toscane ha consegnato un attestato di partecipazione. I lavori delle classi saranno selezionati e affissi nelle prossime settimane ai corrimani dei bus cittadini all’interno di pendini.

RedViar