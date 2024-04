Utilizzo dei defibrillatori. Previsti corsi gratuiti per i contradaioli

Il progetto “Battiti di cuore. Seravezza Comune cardioprotetto” coinvolgerà anche le contrade. Dopo l’installazione di undici defibrillatori sul territori (Querceta, Pozzi, Seravezza, Corvaia, Riomagno, Azzano, Giustagnana, Cerreta Sant’Antonio, Fabbiano, Minazzana e Basati, oltre all’apparecchio in dotazione alla pattuglia della polizia municipale), sono a ciclo pressoché continuo i corsi tenuti sul territorio, rivolti a cittadini maggiorenni residenti. "In questi giorni ho preso contatti con il presidente della Pro Loco di Querceta, Gianluca Ceragioli - spiega Stefano Pellegrini, assessore al sociale - per organizzare corsi di formazione destinati alle contrade del Palio dei Micci. Trattandosi di realtà associative molto partecipate, è importante diffondere anche in questi contesti una cultura della protezione, facendo sì che ci siano persone capaci di utilizzare i dae. Dopo lo svolgimento del Palio dei Micci, il 5 maggio, verrà ripreso questo progetto per calendarizzare corsi gratuiti destinati ai contradaioli"