"Usura e estorsione a Viareggio: patteggiamento e processo per un gruppo di professionisti versiliesi" Un gruppo di professionisti versiliesi è stato denunciato per usura, estorsione ed esercizio abusivo del credito. Un commercialista ha patteggiato un anno di pena sospesa, mentre gli altri sette imputati sono stati rinviati a giudizio. Il giro di affari superava il milione di euro con tassi di usura tra il 150 e il 200%. Le indagini hanno individuato due viareggini come capi dell'organizzazione, supportati da altre sei persone. Le vittime si recavano personalmente per richiedere e restituire denaro, anche in cifre considerevoli. Le attività investigative sono state condotte attraverso vari mezzi, tra cui intercettazioni e pedinamenti.