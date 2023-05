Urne aperte oggi e domani Chiamati al voto in 21mila

Eravamo rimasti al 25 giugno 2018, quando alla guida della città, dopo 9 mesi di commissariamento, fu confermato il centrodestra grazie alla vittoria di Alberto Giovannetti che al ballottaggio sconfisse Ettore Neri (Pd) con il 52,15% dei voti. Ora che il lustro è passato, la palla torna ai cittadini, chiamati a indicare il futuro sindaco. Si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15, con l’eventuale ballottaggio fissato il 28-29 maggio con gli stessi orari.

I pietrasantini che avranno il diritto di esprimere il proprio voto per uno dei 4 candidati a sindaco e i 16 consiglieri comunali sono 20.836, di cui 9.848 maschi e 10.988 femmine (la cifra include i cittadini residenti nell’Unione europea, la zona a statuto speciale di Bolzano e gli iscritti all’Associazione italiani residenti all’estero). Gli uffici di piazza Matteotti resteranno aperti sia oggi che domani, nelle stesse fasce orarie in cui si vota, per il rilascio delle carte di identità e delle tessere elettorali, oppure per chiederne il duplicato in caso di smarrimento. I seggi, come sempre, sono stati suddivisi in 27 sezioni: sezioni 1-6 scuola media “Barsanti“ in piazza Matteotti (alla sezione 1 votano gli elettori e alla sezione 2 i degenti della rsa Villa Ciocchetti e della struttura terapeutica riabilitativa per pazienti psichiatrici “La Rocca“), sezione 7 Vallecchia scuola elementare “Forli“, sezioni 8-10 Strettoia scuola elementare “Mutti“ (alla sezione 8 votano gli elettori non deambulanti), sezioni 11-16 Africa scuola elementare “Barsottini“ (alla sezione 13 votano gli elettori non deambulanti), sezioni 17-22 Tonfano scuole “Bibolotti-Santini“ (alla sezione 19 votano i degenti della rsa Villa Laguidara e alla sezione 22 gli elettori non deambulanti), sezioni 23-24 Pollino scuola elementare “Alessio Ricci“ (alla sezione 23 votano gli elettori non deambulanti), sezione 25 Valdicastello scuola materna “Peter Pan“ (votano gli elettori non deambulanti), sezione 26 Capezzano Monte centro civico e sezione 27 Capriglia ex scuola materna “Pili“. Essendo il comune di Pietrasanta al di sopra dei 15mila abitanti, è concesso il voto disgiunto: si può votare un candidato sindaco e insieme una lista a cui non è collegato. Infine si potrà esercitare la doppia preferenza di genere, esprimendo fino a due preferenze – un maschio e una femmina – per i candidati al consiglio comunale.

d.m.