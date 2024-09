"Urge la bonifica del Baccatoio". Conti (Pd) sollecita l’intervento

"Servono risorse dal ministero per uno studio di bonifica e messa in sicurezza del torrente Baccatoio". Il consigliere Pd Nicola Conti esorta l’amministrazione a risolvere il problema dell’acqua marrone "per il fenomeno di dilavamento delle piogge e dei rigagnoli che si creano nell’ambito del comprensorio minerario dell’ex-Edem da oltre quarant’anni". "Il primo passo – dice – è eliminare la fonte dell’inquinamento a monte, non solo al Pollone ma ancora più in alto: dalle parti del Monte Arsiccio, da dove il torrente inizia il dilavamento e quindi la sua colorazione. Manca uno studio integrato che riguardi tutto il conoide del Baccatoio, dalla sorgente alla foce, passando dalle vasche di flottazione di Regnalla ai pozzi inutilizzabili del Pollino".