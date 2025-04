Uovo sospeso per 25 famiglie in difficoltà

Anche a Forte dei Marmi la Pasqua ha il sapore della solidarietà grazie all’iniziativa “Uovo Sospeso” promossa da Fondazione Ant – Assistenza Nazionale Tumori. Un gesto reso possibile dalla generosità della Multiservizi che ha scelto di donare le uova di cioccolato solidali a 25 nuclei familiari seguiti dalla Misericordia di Forte dei Marmi. La consegna simbolica si è svolta nei giorni scorsi alla presenza dell’amministratore unico della Multiservizi, Marco Verona, del consigliere delegato alle politiche sociali, Duilio Maggi, di Ilaria Pellegrini, governatrice della Misericordia e di Simona Canova per Ant province di Massa Carrara, Lucca e La Spezia. "Quando pubblico e privato si uniscono per aiutare chi è in difficoltà, il risultato è sempre positivo" sottolinea Duilio Maggi. "Abbiamo aderito con piacere – evidenzia Verona – perché crediamo che anche un piccolo gesto possa fare la differenza per chi vive un momento difficile". L’iniziativa si inserisce all’interno della Campagna di Pasqua della Fondazione, che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere i servizi gratuiti che Ant offre ogni giorno sul territorio: l’assistenza medico-specialistica domiciliare per i pazienti oncologici e il sostegno psicologico ai caregiver, il servizio di trasporto gratuito dei pazienti attraverso il Nucleo Accompagnamento Volontari con trasferte anche interprovinciali e interregionali, e l’attività di prevenzione oncologica secondaria con visite diagnostiche gratuite finalizzate all’identificazione precoce di neoplasie sospette. "Con l’Uovo Sospeso - afferma Maria Grazia Menconi, delegata Ant – doniamo un segnale concreto di vicinanza a chi affronta ogni giorno la fatica della malattia o della fragilità sociale".