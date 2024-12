Uomo ferito dal cacciatore. La polizia ascolta i testimoni

Saranno probabilmente le testimonianze raccolte dalla polizia a far luce sull’incidente avvenuto il giorno di Santo Sefano nella zona di Malbacco, nell’area impervia della Polla della Madonna, dove un 64enne di Forte dei Marmi è stato colpito all’inguine da un colpo partito dal fucile di un cacciatore di 28 anni. Gli inquirenti del commissariato di Forte dei Marmi stanno infatti ascoltando tutti coloro che erano presenti sul posto, a partire dai compagni di caccia del giovane, per capire la dinamica esatta dell’incidente. Le ipotesi al momento sono due: il 28enne potrebbe aver scambiato l’uomo, che era intento a tagliare della legna, per un animale selvatico, oppure il colpo potrebbe essere partito accidentalmente. Nel mirino della polizia c’è anche l’eventuale presenza di violazioni amministrative, cosa che verrà accertata in base a quanto prevedono le norme, in primis l’area in questione e la tipologia delle armi utilizzate. Il 64enne, colpito all’arteria femorale dalla pallottola del cacciatore, è sempre ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Cisanello, a Pisa, dove era stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso.