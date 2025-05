Unitre e storia . Paolo Fornaciari chiude gli eventi

Giovedì alle 16 nel salone della Croce Verde termina il ciclo di lezioni cattedratiche dell’anno accademico 2024/2025 dell’Unitre Viareggio-Versilia. Relatore Paolo Fornaciari, presidente dell’Unitre, che dedica l’evento conclusivo alla città. Paolo Fornaciari approfondirà il tema "Viareggio, la Perla del Tirreno, nelle guide illustrate" valorizzando la dimensione turistica del territorio viareggino. Il presidente ripercorre le tappe di formazione dell’immagine turistica della città dal Settecento, quando era luogo di villeggiatura frequentata in modo speciale dai signori lucchesi in tempo di Quaresima, al Novecento quando Viareggio, la "Perla del Tirreno", era presentata come la spiaggia più bella d’Italia. L’evento propone la storia attraverso la presentazione di brevi brani tratti da un’ideale selezione delle numerose guide che negli anni sono state dedicate a Viareggio.

Guide che descrivono una città con strade spaziose e diritte, moderna con piazze ampissime, ornate da platani ombrosi con grandi alberghi e villette eleganti, un porto importante. Un viaggio in una storia turistica che sembra lontana nel tempo se paragonata alla dimensione attuale della città che non si può più definire come nel 1921, "la prima stazione balneare del mondo". Un viaggio che non deve stimolare la nostalgia del passato, bensi l’impegno per riconfermare il prestigio e la fama che la città ha saputo acquisire nel corso di alcuni secoli a partire dalla seconda metà del Settecento, con la bonifica progettata da Bernardino Zendrini, fino al Novecento. In considerazione dell’interesse del tema, la conferenza é aperta fino ad esaurimento dei posti.