Unione Inquilini rinnova le cariche. Alessio Vitali è eletto segretario

Si è svolto mercoledì scorso il congresso della sede di Viareggio dell’Unione Inquilini, al termine del quale sono stati eletti il nuovo segretario e il consiglio direttivo. Ad aprire i lavori è stato il segretario uscente Michelangelo Di Beo, che ha tracciato una linea storica sulle attività del sindacato. Il nuovo segretario viareggino, eletto all’unanimità, è il giovanissimo Alessio Vitali, che avrà al suo fianco personaggi di grande esperienza. "Nel nuovo direttivo ci sono ex inquilini sfrattati che hanno trovato una stabilità abitativa grazie ai picchetti anti-sfratto eseguiti dal sindacato – si legge in una nota di Unione Inquilini –; abbiamo un avvocato che si occuperà delle questioni legali, un mediatore culturale che curerà i rapporti con la comunità araba e non italofona, vecchi dirigenti che supporteranno la formazione e il lavoro dei nuovi attivisti, e giovani che faranno il vero e proprio lavoro sindacale sul territorio". L’obiettivo primario è rafforzare la presenza al Varignano, con l’obiettivo di renderlo più vivibile e a misura d’uomo.