Unione dei Comuni Il bilancio 2022 chiude a 600mila euro

Approvato il rendiconto dell’Unione dei Comuni della Versilia per il 2022 che si è chiuso con un saldo positivo di oltre 600mila euro. Le funzioni svolte per i comuni aderenti sono abbastanza: il suap, il vincolo idrogeologico, la paesaggistica, la Via (valutazione impatto ambientale), la statistica , la protezione civile , il vincolo boschivo ed il catasto dei boschi percorsi dal fuoco. Poi l’Unione ha un’Agenzia Formativa che da anni svolge corsi. "È stato un anno impegnativo – commenta il Presidente Maurizio Verona – con il vasto incendio che ha colpito Massarosa e Camaiore ed è per questo che stiamo ampliando gli investimenti sulle infrastrutture (viabilità vasche antincendio) per intervenire con maggiore efficacia. Soprattutto, stiamo lavorando per allargare l’ente agli altri tre comuni della Versilia, Viareggio Forte dei Marmi, Pietrasanta e spero che si possa concretizzare quanto prima questo perché rafforzerebbe la governance della Versilia, ma aumenterebbe il peso politico del nostro territorio"