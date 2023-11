Un’attesa di trent’anni

C’era la giunta Marcucci quando il Comune vinse un bando regionale per la trasformazione urbana e progettò il rifacimento del mercato di piazza Cavour coi chioschi in ferro battuto. Sciccherie. Poi arrivò la giunta Lunardini e dirottò il fondo al rifacimento del primo tratto della Passeggiata. Dopo quasi 30 anni, e dopo qualche project financing, si riparte da zero o quasi. Nel frattempo il loggiato del Belluomini è ormai deserto, tanti chioschi sono stati abbandonati e demoliti, e il cuore commerciale del centro storico sta battendo semprepiù lentamente. Sembra un mercato delle vecchie repubbliche comuniste dell’Est Europa.