Un’area per Botero al Sant’Agostino

Un’area per le opere di Fernando Botero come omaggio al grande artista colombiano. Lo prevede il progetto di ampliamento del Museo dei bozzetti, dal costo di 11 milioni ed elaborato dallo studio “967arch“ di Milano. L’ala sorgerà al posto del centro di salute mentale. Quanto al Museo Mitoraj, i marmi della scalinata saranno pronti a Natale. A giorni saranno aperte le buste per assegnare il lotto da 3,5 milioni, ma la data del taglio del nastro è ancora un rebus.