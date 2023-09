"Una voce per amica". Consigli per gli anziani L'Azienda USL Toscana nord ovest ha attivato un servizio di ascolto per pazienti fragili e loro caregiver, per aiutarli a gestire le piccole problematiche quotidiane. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, al numero 0583.669806. Un servizio utile per evitare ricoveri e spostamenti inopportuni.