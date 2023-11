"Una variazione che azzera gli interventi"

"Con l’ultima variazione di bilancio, a ben 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio, l’amministrazione ha impegnato sostanzialmente tutto l’avanzo dell’anno precedente". Il gruppo Creare Futuro fa l’analisi della manovra passata dal consiglio. "Ciò vuol dire semplicemente – evidenzia il capogruppo Giacomo Genovesi – che un mese prima dell’assestamento le finanze sono terminate e la capacità di manovra di qui a dicembre sarà estremamente limitata. A ciò aggiungiamo una costante e continua riduzione delle previsioni di incasso dei proventi dalla tassa marmo. Ora che l’amministrazione ha deciso per tutti i frazionisti, che è passato sopra la testa di tutti l’accordo con Henraux, vuole introdurre finalmente un sistema di misurazione che ponga fine al sistema dell’autodichiarazione dell’estratto così come indica anche nella relazione tecnica il responsabile Raffi? Infine crediamo che uno dei punti più importanti riguardi la gestione ordinaria delle manutenzioni. Nell’ultimo anno – aggiunge – sono stati incrementati sempre di più i micro interventi, destinando gran parte dell’avanzo alle spese ordinarie e polverizzando cifre importanti per un elenco infinito di interventi spot che hanno sottratto al Comune la capacità di fare veri e propri investimenti in opere pubbliche. Ed è inutile che il sindaco si continui a scaldare quando torniamo sugli argomenti già ben conosciuti: con la manovra è chiaro quello che non si riuscirà a fare riguardo alle opere pubbliche e che tutta la propaganda sugli interventi, compresi quelli delle piazze di Querceta, si è polverizzata in gestione ordinaria senza alcun impatto sulla qualità della vita dei cittadini"