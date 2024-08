Una stella illumina Bussoladomani. Stasera sul palco c’è Lenny Kravitz

Dopo gli straordinari sold out fatti registrare a Lucca Summer Festival e Umbria Jazz, Lenny Kravitz torna nel nostro Paese con un nuovo show estivo per il quale l’entusiasmo è già alle stelle. Stasera, nel fantastico scenario del Parco di Bussoladomani Kravitz salirà sul palco per una serata dai battiti accelerati.

Artista senza tempo, icona di stile e di musica e talento indiscusso del rock d’oltreoceano, Lenny Kravitz torna live con il suo nuovo progetto "Blue Electric Light", dodicesimo studio album del cantante. Un disco esplosivo, romantico, d’ispirazione. La maestria di Kravitz nel rock ‘n roll dal soul profondo è un fatto consolidato da tempo. In quanto forza creativa implacabile (è musicista, scrittore, produttore, attore, autore e designer), Kravitz continua a essere una presenza dinamica globale attraverso la musica, l’arte e la cultura.

"Blue Electric Light" è una suite appassionata di canzoni, che amplia questa distinzione ed è l’ultimo contributo di un uomo la cui musica, per non parlare del suo stile singolare, continua a ispirare milioni di persone in tutto il mondo. Nell’album, il talento di Kravitz come scrittore, produttore e polistrumentista risuona poiché ha scritto e suonato lui stesso la maggior parte degli strumenti, con il chitarrista di lunga data Craig Ross.

In tutta la sua carriera, Lenny Kravitz ha vinto quattro Grammy Awards e venduto oltre 40 milioni di copie in tutto il mondo. Recentemente è stato premiato dal Cfda con il "Fashion Icon Award" ed è stato anche selezionato come candidato alla Hollywood Walk of Fame 2023, rimarcando il suo innegabile ruolo d’icona di stile e di musica. Insomma, un grande protagonista della scena artistica internazionale torna a calcare il palco di Bussoladomani, che si conferma uno degli epicentri del mondo dello spettacolo.

Nel frattempo, qualche appassionato ha comprato il biglietto e ha progettato la serata. E ha fatto una scoperta: "Il costo del parcheggio al campo sportivo Benelli, il più vicino al parco, è di 20 euro: praticamente un terzo di quello del biglietto", protesta un fan. Il ’mistero’ dell’impennata nel costo dei parcheggi è presto svelato: "L’area viene data in concessione dal Comune alla D’Alessandro e Galli che organizza l’evento nel giorno del concerto", spiega il sindaco Marcello Pierucci. Ed evidentemente l’organizzazione ha deciso di usarla per ricavare un parcheggio ’premium’ a ridosso della location. Un po’ come succede negli stadi.

DanMan