"Una priorità per la mobilità toscana"

Uno dei "progetti prioritari" per il territorio. L’assessore alle infrastrutture e alla mobilità Stefano Baccelli sottolinea l’importanza, nelle strategie della Regione, della Ciclovia Tirreninca. "Prosegue l’iter per la realizzazione di uno dei progetti prioritari per dotare la Toscana di un efficiente sistema di mobilità alternativo e a bassissimo impatto – le sue parole –; scopo di questo ulteriore atto è rispettare le scadenze indicate dallo Stato e legate all’aggiudicazione degli appalti, per evitare che le risorse stanziate per la Ciclovia Tirrenica, oltre 22 milioni di euro, vadano perse. Perciò abbiamo provveduto ad aggiornare gli indirizzi della delibera adottata a giugno 2022, prevedendo che la quota di compartecipazione regionale passi dall’80 al 90 per cento e che l’anticipo della quota del 10 per cento del costo dell’intervento di competenza dei Comuni coinvolti sia a carico sempre della Regione. Infine – chiude l’assessore – abbiamo preso atto di alcune modifiche al tratto versiliese proposte dagli stessi Comuni che hanno comportato risparmi sui fondi che potremo reindirizzare verso altri progetti".

RedViar