Una “Notte al Pontile“ di fine estate. La festa carnevalesca a Tonfano

MARINA DI PIETRASANTA

Sarà un “compleanno” in salsa carnevalesca, quello che sabato 7 festeggerà il pontile di Tonfano nell’ormai tradizionale “Notte” di saluto all’estate, organizzata dall’amministrazione comunale di Pietrasanta con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. "Un arrivederci che non scrive la parola “fine” sul calendario di iniziative in città – sottolinea il vicesindaco e assessore a eventi e manifestazioni, Francesca Bresciani – il 21 e 22 settembre, sempre a Tonfano, ci sarà la 2a edizione di “Pietrasanta è Sport“; a ottobre “Pietrasanta Medievale“ e “Libropolis“, a seguire il premio internazionale “Barsanti e Matteucci“ e l’attesissima accensione delle luminarie natalizie. Per una stagione che, come recita il nostro motto #Pietrasanta365, dura veramente tutto l’anno". Si partirà, sabato, alle 18, con il “Barba Fantasy Show”, uno spettacolo interattivo di giocoleria e clownerie pensato per i più piccoli ma che saprà strappare sorrisi anche gli adulti e sullo sfondo della piazza, lato monte, saranno già posizionati i primi tre carri classificati dell’ultimo Carnevale di Pietrasanta, “La battaglia dei colori”, “L’intelligenza artificiale: un ospite eccezionale al nostro Carnevale” e “Strett(oi)amente (dis)connessi” delle contrade Brancagliana, Antichi Feudi e Strettoia. Le costruzioni allegoriche, dalle 19, saranno raggiunte da cantanti e figuranti di tutte le dieci contrade che, con la “guida musicale” di dj Omar Paolicchi, daranno vita a una grande festa di colori.

"Consideriamola una prova generale, propedeutica all’eventuale organizzazione di qualcosa di più strutturato, più avanti – spiega l’assessore alle tradizioni popolari, Andrea Cosci – un’esibizione che ci permetterà di offrire un intrattenimento fuori stagione ma, da sempre, sinonimo di allegria e spensieratezza, alla Marina e alla Versilia costiera e mostrare uno scampolo del nostro Carnevale e dello splendido lavoro che fanno le contrade, per questa manifestazione, anche a chi, per vari motivi, non la vive direttamente".

Dalle 21.15 spazio invece al “palinsesto” più tradizionale della “Notte del Pontile”, con l’anteprima del gruppo RadioKaos che accompagnerà la piazza fino all’atteso e sorprendente spettacolo pirotecnico: dalle 22.15 sarà un susseguirsi esplosioni luminose con l’esecuzione sincronica di diversi brani musicali, fino all’epilogo sulle note della celebre romanza “Nessun Dorma” di Giacomo Puccini, emozionante omaggio al compositore toscano nel centenario della sua morte. Concluso lo spettacolo pirotecnico, dalle 22,30 via libera al concerto dei RadioKaos, che intratterranno il pubblico fino a mezzanotte, proponendo i più grandi successi della musica italiana, dagli Anni ‘80 ai giorni nostri.