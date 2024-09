"Una delle opere più importanti della nostra storia"

Soddisfatto, alla presentazione del progetto, il sindaco di Camaiore Marcello Pierucci che ha puntato tante risorse ed energie sulla riqualificazione dell’Arlecchino. "Partiamo. C’è chi non ci credeva, ma fin da quando ci siamo insediati abbiamo lavorato duramente per arrivare fino in fondo a quella che è, senza dubbio, una delle opere pubbliche più importanti della storia di Camaiore e della Versilia intera – le parole del primo cittadino –; diamo nuova vita a un’area centrale del nostro litorale, da ormai troppi anni nel degrado, pronti a scrivere una nuova storia per tutto il comprensorio".

"L’Arlecchino è sempre stata un’area centrale per tutta la costa e non solo – ha detto Pierucci –: un punto di raccordo e di incontro, protagonista della Versilia degli anni d’oro. E così vogliamo che torni ad essere. In tutto questo, la soddisfazione di realizzare un centro moderno che ospiterà, per la prima volta in Versilia, uffici e servizi regionali, con l’obiettivo di avvicinare ancora di più l’istituzione al territorio. E poi la promozione dello stesso: oltre all’infopoint, anch’esso seguito direttamente da organi regionali – ha concludo il sindaco –, realizziamo la porta d’accesso alla promenade più lunga d’Europa".