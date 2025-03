Una cena-spettacolo al circolo "Il Fienile". Per sostenere il progetto "Wiki Carnevale"

"Wiki Carnevale Viareggio", la più grande enciclopedia online dedicata alla manifestazione, annuncia il suo primo evento speciale: una cena-spettacolo dal titolo "Una Storia di Carnevale" in programma sabato 29 marzo, dalle 19.30, al circolo “Il Fienile“ al Varignano. Un’occasione unica per immergersi nell’affascinante storia musicale della festa viareggina.

La serata, condotta da Tommaso Lucchesi e Andrea Paci (in foto), accompagnerà i partecipanti in un viaggio secolare attraverso il passato musicale del Carnevale di Viareggio, tra racconti, quiz interattivi, divertimento, curiosità e tanto carnevale per salutare questa edizione appena conclusa.

Oltre ad essere un’occasione per prolungare l’atmosfera carnevalesca, attraverso la partecipazione sarà possibile anche sostenere attivamente il progetto Wiki Carnevale Viareggio. Il ricavato della serata (il costo delle cena è di 25 euro) sarà infatti destinato a supportare i costi dell’enciclopedia online, garantendo la conservazione e la diffusione della storia e della cultura del Carnevale di Viareggio. Per informazione e prenotazioni è possibile contattare i numeri 339 370 6420 oppure 340 690 7612.