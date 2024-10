Un viaggio filosofico nell’oblio del tempo. Il convegno della Fondazione Mario Tobino

Una riflessione, e un’immersione, nell’oblio, in ciò che può essere come esperienza filosofica, psicologica e letteraria, quella che porterà il convegno organizzato dalla Fondazione Mario Tobino, con il patrocinio della Società italiana di Storia della Filosofia, e della Società filosofica italiana, domani alla Gamc. Un viaggio, con studiosi e interventi, coordinati da Riccardo Roni dell’Università della Basilicata e moderati con Alessandro Rossi dell’Università di Siena, che si concentrerà sulla riflessione storica, filosofica e psicologica, fino al dibattito neuroscientifico, mettendo in rapporto il problema dell’oblio nell’esperienza del tempo, della memoria individuale e collettiva, e a quelli di vivere, pensare e lavorare, dell’artista, evidenziando i tratti originali del confronto/scontro dell’io con la società e le sue norme, per affermare il principio di libertà individuale spesso in controtendenza con i modelli veicolati della tradizione e realizzare e offrire un quadro sfaccettato nel quale si riflette non solola coscienza “polimorfa“ della nostra epoca ma anche quella di epoche più remote.