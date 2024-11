Un versiliese guida la Rianimazione. Arriva la nomina per il dottor Angelini

È Tommaso Angelini il nuovo direttore dell’unità operativa di Anestesia e rianimazione della “Versilia“. Risultato il primo classificato nel concorso bandito per il ruolo, mercoledì la direttrice generale dell’Asl Toscana Nord Ovest Maria Letizia Casani ha firmato la delibera di nomina per cinque anni.

Nato e residente in Versilia, il dottor Angelini si è laureato in Medicina e chirurgia nel 2007 all’Università di Pisa e ha conseguito la specializzazione in Anestesia e Rianimazione nel 2012 sempre nell’ateneo pisano.

Dopo una breve esperienza alla Casa di cura “San Camillo”, ha ottenuto il ruolo di dirigente medico all’Asl Alba-Bra (Cuneo) dove è rimasto fino al 2016. Ha poi sempre lavorato nell’unità operativa complessa Anestesia e rianimazione dell’ospedale Versilia dove si era formato anche nel periodo della specializzazione. Medico attualmente in turno nel servizio regionale di Elisoccorso Pegaso 3, che fa base a Massa, dal 2022 ha rivestito il ruolo di responsabile della struttura dipartimentale blocchi operatori Versilia e dal settembre 2023 quello di direttore facente funzione della struttura di Anestesia e Rianimazione sempre del “Versilia”.

"Il mio obiettivo – spiega il primario, Tommaso Angelini– sarà poi quello di continuare a lavorare in costante collegamento e integrazione con le altre strutture ospedaliere, a partire dal dipartimento di Emergenza urgenza e dalla Direzione di presidio, ma anche con i servizi territoriali. Molto sfidante – prosegue – sarà ottimizzare e sviluppare, di concerto con il dipartimento chirurgico, l’attività di chirurgia robotica, da poco approdata in Versilia, che rappresenta un’eccellenza della nostra Azienda".

Esprime soddisfazione anche la direttrice generale Casani, "Perché questa nomina – dice – permette di valorizzare un professionista giovane ma di assoluto valore e già con una notevole esperienza e conoscenza dei servizi. A seguito del lavoro svolto dalla commissione di valutazione, il dottor Angelini ha confermato di avere caratteristiche e preparazione professionale adeguate a ricoprire questo ruolo di grande rilevanza nella nostra organizzazione sanitaria. Guiderà una squadra che è cresciuta negli anni e ha raggiunto risultati significativi".