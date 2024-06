Un secolo di Piazzone. Visita guidata al mercato con gli storici della città

A cento anni, dall’avvio dei lavori per la realizzazione dei loggiati di piazza Cavour concepiti dall’architetto Belluomini, i viareggini hanno organizzato una visita guidata nelle storia del mercato. L’appuntamento è per oggi, dalle 17 (in via Fratti angolo via Zanardelli), con numerosi esperti di storia della città come Silvia Angelini, Antonio Bertacca e Franco Pocci. Il tutto verrà introdotto e coordinato da Diego Bianchini. In conclusione verranno premiate le attività storiche e quelle presenti in piazza Cavour da più di 50 anni.

L’evento è gratuito ed aperto a tutti.