Un premio al volontariato: "Investiamo sui valori"

Dal potenziamento dell’inclusione sociale di persone fragili, alla gestione delle problematiche fisiche o psichiche, dallo sport dilettantistico, alla corretta alimentazione, per finire con i podcast per imparare l’italiano: sono tante le iniziative nate e finanziate grazie al progetto di collaborazione promosso dal Comune di Viareggio e da ICare per la valorizzazione dell’impegno delle associazioni di volontariato del territorio comunale in campo sociale, sanitario e sportivo. "Il volontariato costituisce un valore aggiunto irrinunciabile per garantire il benessere della comunità – commenta l’assessora al Welfare Sara Grilli –: un impegno che l’amministrazione comunale, insieme ad ICare, la multiservizi del Comune di Viareggio, ha voluto premiare con un percorso pensato per favorire la diffusione delle buone pratiche"

Per dare un contributo tangibile alle associazioni la giunta Del Ghingaro aveva stanziato 51mila euro destinati ad iniziative in ambito di volontariato e senza scopo di lucro. Le risorse sono state erogate attraverso un avviso pubblico al quale hanno partecipato 54 associazioni: 34 i progetti selezionati che hanno il via ad un percorso di crescita ed affiancamento verso chi, ogni giorno, spesso nel silenzio, si occupa del prossimo.

A chiusura di questa esperienza, i protagonisti di questo percorso si sono riuniti davanti al palazzo comunale per condividere l’entusiasmo che ha caratterizzato questi mesi di intenso lavoro. "Il nostro obiettivo – prosegue l’assessora al sociale – era quello di stimolare l’innovazione e nuovi percorsi di integrazione. Si tratta della prima volta che risorse dedicate vengono utilizzate con questo approccio e attraverso un bando pubblico: una sperimentazione che ha avuto un riscontro positivo sia in termini di partecipazione che di ricadute sociali, dove anche piccoli contributi possono fare veramente la differenza". "Un’esperienza che vogliamo ripetere – conclude Grilli – e che contiamo di mettere a regime già per i primi mesi del 2024".

