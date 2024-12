Un pomeriggio tra musica e tè. Appuntamento al Palace Hotel

Domani, dalle 16 alle 20 torna l’appuntamento con Un giro di tè al Palace di Viareggio. Pomeriggio che sarà accompagnato dalle musiche natalizie proposte al pianoforte da Adriano Barghetti. La scelta dei brani da eseguire non è stata casuale ma mirata alle versioni jazzistiche delle più belle canzoni dedicate al Natale.

Tra queste le versioni interpretare da alcuni grandi artisti di fama mondiale come Kurt Elling – This Christmas, Elton John – Step into Christmas, Sting – Gabriel’s Message, Mario Biondi – Let it Snow, Keith Jarrett – Santa Claus is Coming to Town, Diana Krall – I’ll Be Home for Christmas, John Pizzarelli – Santa Claus is Near, Solomon Burke – Presents for Christmas, Paolo Fresu Quintet – Joy to the World, Prince – Another Lonely Christmas, Burt Bacharach – Christmas Day. Sarà un pomeriggio da non perdere per gli amanti della buona musica e delle pregiate miscele di tè proposte dal Palace Hotel. Per prenotazione tavoli tel. 0584.46134