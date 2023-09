Un piano di rigenerazione per le frazioni di Pietrasanta

Rigenerare le frazioni, in primis sul fronte delle aree verdi e dei parcheggi. Un input chiaro quello arrivato dalla prima riunione tra l’assessore alle frazioni Ermanno Sorbo (nella foto) e gli otto consiglieri comunali di maggioranza ai quali l’amministratore ha affidato il monitoraggio diretto su località e quartieri per offrire un contributo al buon governo della città. "Li ringrazio dato che si sono messi subito al lavoro – sottolinea – per raccogliere indicazioni e darne a loro volta, alla comunità di riferimento. Abbiamo registrato segnalazioni e proposte: ho chiesto ad ognuno di loro di ordinarle per avere un quadro chiaro e distinguere i suggerimenti già inseriti nel programma di mandato da quelli che invece possono essere valutati dagli assessorati con i relativi uffici". Dalle indicazioni è emerso un ventaglio di argomenti che spaziano dal recupero di manifestazioni locali, come la Festa del vino a Strettoia, all’aumento di strutture nei parchi, fino alla sistemazione di piccoli spazi verdi e aree di sosta.

I referenti per le varie frazioni sono Niccolò Alberti (Valdicastello), Manuela Altemura (Capezzano Monte e Capriglia), Massimiliano Farnocchia (Pollino, Traversagna, Città Giardino e centro storico), Daniele Taccola e Antonio Tognini (Marina), Giacomo Vannucci (Africa e Macelli, Ponterosso, Pontestrada e Crociale), Lorenzo Giusti (Strettoia e Montiscendi) e Lora Santini (Vallecchia, Solaio, Vitoio e i piccoli borghi collinari).