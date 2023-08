Un pericolo in autostrada Sfrecciava fra le macchine esibendo una finta paletta

Sfrecciava su un’Opel Corsa in autostrada esibendo una paletta di segnalazione per farsi largo nel traffico domenicale dell’A12. Ma sulla sua strada ha incontrato un agente della polizia stradale di Genova libero dal lavoro che ha fatto intervenire i colleghi di Viareggio. Il dispositivo apparentemente sembrava quello in uso alle forze dell’ordine ma, da buon investigatore, il poliziotto, nonostante fosse in vacanza, si è insospettito e, contattata la Polstrada di zona, ha deciso di seguirlo, perché, con le sue manovre, metteva in difficoltà gli altri veicoli. L’Opel è uscita al casello di Carrara e lì l’agente ha potuto fermarla in sicurezza. Si è qualificato e ha chiesto i dati al guidatore, un giovane del ‘92 residente a Milano; esibita in bella mostra sul parabrezza era ben visibile una paletta di segnalazione, simile a quella delle forze di polizia ma con la scritta “Soccorso sanitario-guardia medica”. Alla richiesta di spiegazioni dei colleghi della Polstrada di Viareggio, il giovane cercava di farsi passare per paramedico della croce rossa di Genova, farfugliando giustificazioni poco chiare: così, il furbo è stato denunciato, poiché in possesso di un illecito segno distintivo di identificazione in uso ai corpi di Polizia.