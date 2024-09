Un percorso tra atletica, sport e turismo. Nasce la prima Maratona della Versilia

Prenderà vita il 6 ottobre, rinascendo tra i luoghi principali del litorale, l’evento, nella vasta rete di quelli allestiti dal Club SuperMarathon Italia, la Maratona della Versilia, che riporta la grande atletica a Viareggio, teatro di grandi mezze maratone fino a pochissimi anni fa ma che da qualche stagione vedeva il podismo come qualcosa di lontano. Ed è per questo che il club amatoriale si è ripromesso di organizzare un percorso, che toccherà, difatti, i luoghi principali, non solo di Viareggio, dove Piazza Mazzini sarà teatro di partenza, alle 9, e di arrivo, ma anche Forte dei Marmi, Lido di Camaiore e Marina di Pietrasanta per un percorso itinerante che avrà l’enorme pregio di non andare a toccare la viabilità normale, essendo disegnato interamente sulle piste ciclabili. Oltre alla maratona, inoltre, come da tradizione per le manifestazioni del sodalizio, prevista anche la mezza oltre alla Corri Versilia Corri di 10 km, competitiva e non. In uno spunto importante per unire atletica, sport, cultura, turismo, e luoghi di grande impatto.