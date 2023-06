Un pallone per non dimenticare Lunedì presidio sotto la Cassazione

Lunedì ci sarà un presidio a Roma sotto il Palazzaccio. L’obiettivo è mettere pressione ai giudici ermellini che ancora non hanno fissato la data dell’inizio del processo bis di Cassazione sulla strage del 29 giugno 2009. Lo ha annunciato giovedì sera Marco Piagentini, presidente dell’associazione ‘Il mondo che vorrei’, intervenendo al Marco Polo Sport Center alla cerimonia di inaugurazione del torneo dei quartieri - Per non dimenticare. Piagentini ha brevemente ricordato le ultime tappe della vicenda a iniziare dal fatto che il fascicolo era rimasto inspiegabilmente bloccato per mese a Firenze in Corte d’Appello. "Dopo le nostre sollecitudini – ha detto Piagentini – il fascicolo è finalmente arrivato a Roma. Per questo lunedì andremo là per fare un presidio, in modo che la nostra voce arrivi ai giudici". ma non basterà e ne è conscio Marco Piagentini che ha detto che l’associazione si avvarrà di un ufficio legale a Roma cui affidare il compito di stare dietro ai giudici di Cassazione "e sollecitarli – ha detto – a fissare al più presto la data di inizio del processo. Il nostro timore è che si voglia perdere altro tempo per far compiere a Moretti, principale imputato, i 70 anni in modo da evitargli di andare in carcere".

Piagentini ha anche ricordato alle persone presenti l’appuntamento del 29 giugno, 14esimo anniversario della strage. "Per noi – ha ribadito – è importante sentire il sostegno della gente di Viareggio, un sostegno che non è mai mancato".

A non far mancare mai il sostegno sicuramente è l’assessore regionale Stefano Baccelli, anche lui intervenuto giovedì sera all’inaugurazione del torneo che di fatto apre il mese della Memoria. "Sono onorato di partecipare a eventi del genere – ha detto - perché hanno una doppia valenza. Da una parte ricordare le 32 vittime della strage, dall’altra fare della beneficenza. Anche quest’anno, infatti, l’incasso della manifestazione organizzata con amore paterno dai volontari di Mondo Calcio Versilia (Tiziano Brunelli e Carlo Cosci, sempre in prima linea), sarà devoluto all’associazione Piccole stelle. "Ogni anno che passa, questo evento diventa sempre più grande ed importante - dice con orgoglio Tiziano Brunelli - e lo noto dall’interesse che ci ci gira attorno. Una cosa bellissima - conclude Brunelli - è stato vedere l’incontro fra il piccolo Lorenzo Pezzini, in rappresentanza dell’associazione Piccole Stelle Onlus, con Marcello Lippi. Lorenzo era emozionatissimo e sua mamma mi ha raccontato che non dormiva, per l’emozione, da giorni".

Sergio Iacopetti