Un omaggio floreale al concerto per la pace nella Basilica di Assisi

C’è un po’ delle nostra città al concerto di Natale di Assisi, che si terrà nella Basilica di San Francesco. L’addobbo floreale della chiesa che ospiterà l’evento, in programma sabato alle 11 e realizzato in collaborazione con Rai Cultura e con Intesa Sanpaolo con la collaborazione dei frati minori del Sacro Convento, è infatti offerto dalla città di Viareggio. "L’attuale contesto internazionale – ha dichiarato fra Giulio Cesareo, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento – è per noi frati un appello alla condivisione e alla responsabilità. Insieme a diversi amici e partner abbiamo immaginato un’edizione del Concerto di Natale che fosse una testimonianza chiara che la pace è possibile, perché i popoli e le persone vogliono vivere in armonia e serenità. Gli artisti di questa edizione, appartenenti a diversi contesti di guerra, ‘gridano’ con la sublime arte della musica che solo la pace è degna dell’umanità".