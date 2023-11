Un nuovo ristorante in piazza Matteotti “Apogeo“ pizzeria top

Il mondo della ristorazione cittadina è sempre in fermento, tra nuove aperture e prestigiosi riconoscimenti anche oltre i confini versiliesi e regionali. La novità riguarda l’arrivo di un ristorante in piazza Matteotti. Il locale si chiama “Smeat e flambè“ e sorgerà al posto del bar “Garden“, la cui ultima e breve gestione è terminata già da parecchi mesi. Il taglio del nastro del locale, che tra i punti forti proporrà il sushi di carne e l’esposizione di quadri e sculture, è prevista per metà dicembre. Ancora una soddisfazione, invece, per la pizzeria “Apogeo“, che continua a fare incetta di riconoscimenti. Il locale di Massimo Giovannini è stato uno dei tre che hanno rappresentato la Toscana alla 18a edizione di “PizzaUp“, unico simposio tecnico sulla pizza italiana contemporanea organizzato da Petra Molino Quaglia e dedicato agli specialisti della pizzeria italiana ed estera che si è svolto nei giorni scorsi a Milano.

d.m.