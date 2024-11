Un nuovo ponticello sulla spiaggia. A Tonfano il tuffo di Capodanno

A livello urbanistico il futuro della Marina fa rima con un nuovo attraversamento fronte mare dove una volta c’era lo storico e suggestivo ponticello di Fiumetto. E poi stop all’aumento di altezza delle case di guardianaggio, conservazione del numero delle concessioni esistenti, la promozione di interventi di ricostruzione che rispettino i caratteri tipologici degli stabilimenti balneari e molto altro. A livello di eventi, invece, la novità è il primo tuffo di Capodanno che si terrà a Tonfano sulla falsariga della tradizione di Viareggio e di altre località. C’è un po’ di tutto nella prima delle due riunioni dedicate al nuovo Piano urbanistico degli arenili (Pua), incontro ospitato giovedì dalla Misericordia di Tonfano.

Il sindaco Alberto Giovannetti, l’assessore Ermanno Sorbo, i tecnici comunali e i progettisti hanno incontrato gli operatori economici illustrando i principi generali del piano e rispondendo ad alcune domande, in particolare su energie rinnovabili e qualità delle acque di balneazione. Sono state presentate anche alcune idee progettuali, come una sorta di “passeggiata” lungo la spiaggia di Fiumetto per offrire agli appassionati del “mare d’inverno” un percorso che verrà poi rimosso con l’inizio della stagione balneare. Consegnati ai partecipanti anche i questionari per raccogliere i contributi degli operatori: i formulari da completare saranno a breve disponibili sul sito del Comune. "Il piano include la riqualificazione di piazza D’Annunzio, a Fiumetto – interviene Massimo Francesconi, vice presidente del Consorzio mare Versilia – oltre al ripristino di un attraversamento stagionale sul Fiumetto e anche sul Motrone, e la possibile installazione di una passerella stagionale fronte mare oltre i 75 metri. L’amministrazione ha mostrato attenzione verso la nostra tradizione e la tipicità". Prossimo appuntamento il 21 novembre alle 17 al Sant’Agostino per associazioni, ordini professionali e cittadini.

L’altra novità, ossia il primo tuffo di Capodanno a Marina, è in piena fase organizzativa. L’evento, richiesto da tante persone, si terrà il 1° gennaio alle 12 accanto al pontile di Tonfano, lato nord, ed è stato ideato da Daniele Taccola, capogruppo della “Lista Mallegni-Pietrasanta prima di tutto“ nonché legato alla famiglia del bagno “Biancamano“ di Tonfano , e da Andrea Farnesi del bagno “La Fortuna“ e addestratore di bagnini in piscina e in mare. Ai partecipanti sarà chiesta un’offerta libera da dare in beneficenza e saranno presenti medico e ambulanza della Misericordia di Tonfano.