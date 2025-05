Un nuovo polo sportivo. Pista d’atletica e 2 campi accanto all’istituto Guidi

Per l’avvio delle lezioni a settembre, la scuola media Guidi sarà dotata di un modernissimo impianto sportivo con campo da calcio in erba sintetica e un campetto polivalente a cui sarà affiancata una nuova pista di atletica. Tra pochi giorni partiranno infatti i lavori già oggetto di appalto per un costo complessivo di 180mila euro: il periodo è stato scelto proprio per creare minor interferenza con il flusso degli studenti e le attività dei ragazzi, così da presentare la nuova area sportiva completata in vista della ripartenza del percorso didattico. La Ugo Guidi è attualmente dotata di un’area adibita a impianto sportivo a uso scolastico e con il cantiere prossimo ad aprire verrà creato un campo da calcio in erba sintetica con accesso diretto dalla via Padre Ignazio da Carrara. "In sostanza – specifica il vice sindaco Andrea Mazzoni – il campo sarà ricavato nell’area già destinata a tale uso da parte del comprensorio scolastico e per questo non avrà misure regolamentari tali da essere omologato Figc ma potrà essere di fortissimo utilizzo per la pratica sportiva dei giovani. Il manto in erba artificiale avrà alta resistenza all’indebolimento da raggi Uv e gelo, per una prolungata durata nel tempo, colorazione bicolore verde per conferire all’erba somiglianza a quella naturale. Di fianco ci saranno un campo per la pratica di pallacanestro o pallavolo e una nuova pista d’atletica, così da mettere a disposizione un polo sportivo davvero all’avanguardia".

Il campo da calcio potrà essere realizzato con la preliminare rimozione delle vecchie porte presenti e la demolizione per la piattaforma per il lancio del peso collocata all’interno dell’area. Poi la ditta incaricata provvederà alla preparazione del piano di appoggio del manto artificiale con livellazione e rullatura, formazione dello strato drenante, realizzazione dei cordoli in cemento. Poi la collocazione del materiale sintetico e la finitura mediante tracciatura delle linee di campo da gioco con porte, bandierine d’angolo e panchine. L’intero intervento avrà la durata complessiva di tre mesi.

Francesca Navari