Un nuovo defibrillatore sarà inaugurato a Pozzi. Acquistato grazie ad una vera rete di solidarietà

Sarà inaugurato sabato alle 11 a Pozzi, il nuovo defibrillatore installato vicino al Cro in piazza Fratelli Cervi e martedì 17, sempre a Pozzi, è in programma un corso destinato alla cittadinanza, per apprenderne le tecniche di utilizzo. Il nuovo dispositivo, fondamentale per un primo intervento in caso di arresto cardiocircolatorio, è stato acquistato, in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale, dal Cro di Pozzi, dal sindacato Spi Cgil di Seravezza, dai commercianti della frazione e dalle locali realtà associative che hanno partecipato anche economicamente attraverso una raccolta di fondi. "Sarà un momento di grande festa - spiega l’assessore al sociale Stefano Pellegrini - e la cosa veramente bella, che ha caratterizzato questo percorso, è la rete creata per il conseguimento di questo importante obiettivo"