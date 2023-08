Un menu per tutti i gusti Feste, sagre, discoteche La Versilia si scopre trendy

Come ogni anno, la Versilia offre appuntamenti per tutti i gusti a chi vuole divertirsi, stare bene e, perché no, gustare i sapori della tradizione. Non a caso, il nostro territorio è da sempre conosciuto come una zona in cui fioriscono le sagre. In piazza Carducci a Seravezza, per l’ultima sera si potrà gustare una grande varietà di cibo e birre grazie allo Street Food Truck. Dalle 17 alle 24, sarà possibile godersi tante specialità sia italiane – piadina romagnola, porchetta, fritto di pesce e arrosticini abruzzesi – che internazionali. Continua a Bozzano dalle 19,30 in poi la 48ª edizione della Sagra della Pupporina, con specialità il dolce omonimo della tradizione locale e il tordello di carne. A Viareggio, in Darsena si festeggia la Festa dei Partigiani, che va avanti fino a domani. Oltre al ristorante aperto dalle 19.45, ci saranno anche stand della “Cassa di soldarietà tra ferrovieri“, de “Il mondo che vorrei“ e per la Palestina. E poi il bar, il mercatino dell’usato, la musica dal vivo e la mostra su “Gasparazzo“.

Per quanto riguarda altri eventi serali coinvolgenti per le famiglie, a BussolaDomani a Lido si concluderà l’esperienza del “Bicinema“ con un evento all’insegna della musica e del karaoke. Al “Lasciatemi kantare“ sarà possibile rivivere i successi musicali italiani e cantarli a squarciagola. Il prezzo del biglietto sarà di 10 euro e inizierà alle 21 per poi concludersi all’una di notte.

Anche chi ama la discoteca sarà accontentato: in Bussola arriva come special guest dj Miles per "Ferragosto d’Italia", serata divisa in due sale: all’esterno suonerà dj Pierpax, mentre all’interno ci sarà dj Hijo. Al Faruk invece, il beach club di Marina di Pietrasanta, la serata "Incanto - Jungle Edition" inizierà alle 16 in spiaggia e in piscina per poi alle 21 proseguire con la cena spettacolo con artisti di fama internazionale.

Per chi ha poca voglia di programmi definiti, invece, c’è la classica, intramontabile tradizione delle feste negli stabilimenti balneari: sbicchierate, cocomeri a volontà, piedi nella sabbia e tanta voglia di stare inseme. Si può dire tutto della Versilia, ma per questo Ferragosto terrà sicuramente tutti allegramente impegnati.

M.L.