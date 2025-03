"Un meeting con numeri straordinari"

"Yare si è chiusa con numeri straordinari". Lo ha detto il direttore generale di Navigo Pietro Angelini (nella foto): "Questa quindicesima edizione ha avuto grande successo e ha aperto nuove prospettive di collaborazioni sia con il mercato interno che con quello estero. Basti pensare ai duemila incontri complessivamente intervenuti tra comandanti e imprese molte delle quali del nostro territorio. Abbiamo avuto oltre seicento ospiti che si sono detti entusiasti dell’accoglienza e che, tra l’altro, evento unico, sono stati portati a cena in una cava di marmo a Carrara. Ventuno i Paesi coinvolti nelle presentazioni delle nostre attività, che hanno riscosso immediato successo ed interesse. Intensi i rapporti, dove abbiamo avuto le possibilità di gettare le basi per potenziali sviluppi di collaborazione, molto interessanti, con il Sud Africa, dove per l’area di Durban stiamo studiando soluzioni innovative per il comparto nautica. Non solo – continua Angelini – vediamo che per l’area del Mar Rosso gli interessi e gli scambi si stanno consolidando sempre più, con gli indicatori specializzati che danno quei luoghi come futuri bacini di utenza nautica, a 360 gradi, di grande interesse e potenzialità. Noi siamo qui per valorizzare le nostre aziende associate, a cui apriamo mercati esteri. Siamo molto soddisfatti per quanto abbiamo fatto finora e cerchiamo sempre di migliorarci". Le giornate di Yare hanno incluso visite ad alcuni cantieri del Distretto della nautica: Sanlorenzo a Massa, Seven Stars e Cantieri di Pisa.

Walter Strata