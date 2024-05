Un maxi labirinto di cartone ’eco’ . Arkad lancia la proposta artistica costruita con mattoni riciclati

Il cartone riciclato come strumento di creatività, di gioco, di apprendimento: è l’idea alla base di Kart-One, il progetto ideato dal fondatore di Arkad Nicolas Bertoux, che partecipa all’edizione 2024 di Cartacea, la manifestazione organizzata a Porcari dalla Fondazione Giuseppe Lazzareschi e curata da Fabrizio Diolaiuti, da venerdì 10 a domenica 12 maggio. Bambini e ragazzi saranno coinvolti nella costruzione di un grande labirinto (cinque metri per cinque) realizzato con i mattoni di cartone riciclato ideati da Bertoux. Gli scout di Capannori lavoreranno all’assemblaggio dei mattoni, a partire dai fogli di cartone, mentre gli alunni delle scuole elementari di Porcari e gli studenti del Liceo Artistico di Lucca saranno impegnati nella costruzione vera e propria. I mattoni possono essere montati e smontati come i mattoncini Lego. Sono realizzati in cartone al 100% riciclato e possono essere utilizzati per realizzare molteplici costruzioni: stand espositivi, scenografie, basi per sculture, oltre che come strumento ludico-educativo per i bambini.

Il labirinto sarà poi una delle attrazioni di Cartacea: qui bambini e ragazzi potranno giocare, assistere a spettacoli, partecipare a laboratori. Sabato 11 e domenica 12 maggio ospiterà lo spettacolo “Teseo e il Minotauro”, pensato per l’occasione da Elena Verri che racconterà il mito attraverso un personaggio giullaresco, vestito di carta e cartone. Al progetto Kart-One sarà dedicata inoltre una mostra, allestita nel Palazzo di Vetro, sede della Fondazione Giuseppe Lazzareschi, dal 10 al 31 maggio. Saranno esposti tavoli, sedie, sgabelli e vari suppellettili progettati da Bertoux con una tecnica ispirata all’origami giapponese: un unico foglio di cartone, ripiegato per realizzare forme e oggetti diversi.