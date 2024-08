"Un mare di stelle" a Forte dei Marmi, raccolti oltre 3mila euro per la Misericordia

Forte dei Marmi, 13 agosto 2024 – La notte di San Lorenzo ha portato un contributo di solidarietà. La serata “Un mare di stelle”, promossa dalla pittrice Elisabetta Rogai al Ristobeach del bagno Giovanna a Forte dei Marmi, ha infatti permesso di consegnare un assegno di 3.070 euro per contribuire all’acquisto di un’ambulanza per la Misericordia di Vittoria Apuana. Un ottimo risultato per l’iniziativa - che punta a ripetersi in futuro - resa possibile grazie al sostegno e alla generosità di Stefano Fassina, titolare del ristobeach (che ha donato la quasi totalità dell’incasso delle prenotazioni), e di numerosi sponsor.

Tante le personalità: il vicesindaco di Forte dei Marmi Andrea Mazzoni, Enrique Barón Crespo ex ministro del turismo spagnolo e ex presidente del Parlamento Europeo oltre che vice presidente del Museo Dali, Monica Baldi vicepresidente Ars Pace, già parlamentare italiana ed Europea, l’esperto di finanza Fabio Giannarini, l’imprenditore Eugenio Tinghi con la moglie marchesa Amina Buglia Sforza, Salvatore Palazzo già Presidente del Tribunale di Prato, l'endocrinologo Riccardo Gheri e la produttrice di vini Sandra Venturini.

La cena, condotta da Francesca Navari, è stata animata da musica, da una suggestiva performance di Elisabetta Rogai che ha mostrato la tecnica dell’enoarte dipingendo una figura femminile su una scheggia di marmo e dai premi in palio: una cena per due persone, un collier d’oro della gioielleria Grassi di Firenze e un quadro su jeans della stessa Rogai. Poi la consegna del ricavato alla governatrice della Misericordia, Ilaria Pellegrini, accompagnata dal segretario Alessio Felici. L’Arciconfraternita ha infatti uno stringente bisogno di rinnovare il proprio parco mezzi e di comprare un’ambulanza che e’ necessaria per sostenere il carico di emergenze soprattutto in estate. La Misericordia nell’occasione ha lanciato un appello: il mezzo ha un costo di 125mila euro e la cifra dovrà essere reperita il prima possibile.