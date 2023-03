Un libro su Forte edito dal gruppo Louis Vuitton

Assouline – primo marchio di lusso sulla cultura internazionale – pubblicherà una monografia su Forte dei Marmi per la sua prestigiosa collezione Travel. Aspen, St Tropez, Miami, Mykonos, Capri...il volume sul Forte, andrà ad aggiungersi alle opere della collezione già dedicate a destinazioni lusso. Una serie di libri di grande successo, vendute nei negozi di proprietà Assouline, sul loro sito digitale, presso Grandi Magazzini delle capitali mondiali e Librerie selezionate, oltre a poterli trovare frequentemente nelle case e negli alberghi più prestigiosi del mondo.

"Siamo davvero entusiasti di questo prestigioso progetto – commenta il sindaco Bruno Murzi (nella foto) – che costituisce una forma di promozione turistica del territorio in linea con il livello qualitativo di Forte dei Marmi. Desidero ringraziare il dottor Toni Belloni, managing director del gruppo Lvmh, Moet Hennessy Louis Vuitton, che frequentando la nostra località fin da quando era piccolo, ha voluto omaggiare il nostro paese proponendolo alla famiglia Assouline e alla loro casa editrice in cui il gruppo detiene una quota di partecipazione. I libri in questione sono soprattutto costituiti da immagini, un misto di fotografie storiche e moderne, accompagnate da un testo di introduzione per aiutare a raccontare la bellezza, l’unicità, lo stile di vita e la magia della località". L’elenco dei collaboratori di Assouline comprende alcuni dei marchi, artisti, fotografi, scrittori e designer più noti al mondo. "Il progetto non prevederà alcuna spesa a carico del Comune – conclude il sindaco – al quale viene unicamente richiesto di poter accedere, dove necessario, ad immagini di archivio utilizzabili nella pubblicazione. Inoltre al Comune verranno donati 100 libri che potremo utilizzare per le attività promozionali"