Un hotel di qualità. Il premio al Royal per i servizi ai clienti

Un prestigioso riconoscimento, il Premio Quality Award, quello assegnato al Grand Hotel Royal, per la qualità dei servizi offerti alla clientela. Il rappresentante in Toscana dell’operatore internazionale Jet 2 Holidays ha consegnato il premio al direttore generale, Marino Patruno. "Un premio dato dai giudizi dei clienti inglesi che hanno soggiornato nel nostro albergo nel 2023 - dice Patruno - Circa diecimila persone hanno indicato il nostro servizio Food and Beverage come uno dei migliori dei loro partner. Ci hanno assegnato un altro premio per i servizi camere e accoglienza sempre su indicazione dei clienti inglesi".