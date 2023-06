Un futuro per le bilance del lago Ecco come saranno recuperati i capanni da caccia e da pesca

Il Parco, i comuni facciati sul Massaciuccoli e il Consorzio di bonfica: tutti insieme per rendere possibile il recupero dei manufatti del lago e del padule. È questo il tema dell’incontro che si terrà domani, dalle 9.30, alla “Brilla“ di Quiesa; durante il quale l’Ente Parco presenterà le novità su bilance da pesca e ricoveri dei barchini che saranno inserite nel nuovo Piano. L’obiettivo, condiviso con gli altri enti interessati, è quello di trovare soluzioni amministrative che permettano un effettivo recupero delle bilance. Anche anticipando la riforma normativa che dovrà riconoscere a queste strutture, oggi ancora equiparate a manufatti di natura edilizia, una funzione strumentale alla pesca ed alla fruizione del lago.

"Le bilance rappresentano un elemento caratteristico del lago, della sua storia e del suo paesaggio - commenta il presidente del Parco Lorenzo Bani -. E grazie al nuovo piano del Parco vogliamo dare la possibilità di restaurarle con materiali ecocompatibili promuovendone una fruizione rispettosa dell’ambiente". "L’obiettivo – dichiarano, congiuntamente, il vicesindaco di Massarosa Damasco Rosi, il sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori e Silvia Bertolucci, consigliera del comune di Viareggio, competente per i Rapporti con l’Ente di Migliarino San Rossore Massaciucolli – è quello di superare quel corto circuito amministrativo che fino ad oggi ha impedito o reso difficile il recupero delle bilance, strumenti da pesca storici, elementi identitari del nostro territorio, che rappresentano una tradizione da tutelare e promuovere. C’è bisogno che gli appassionati, residenti e non, possano tornare a godere come in passato di questi luoghi, garantiscano al tempo stesso un presidio e un’attenzione per l’ambiente e il paesaggio, c’è bisogno che gli enti colgano tutte le opportunità di sviluppo turistico ed economico che può essere creato intorno al lago e al bacino del Massaciuccoli".

L’incontro pubblico si tiene dalle 9.30 alle 13 e prevede, oltre all’intervento del Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, la presentazione a cura degli architetti Enrico Bascherini e Elena Barthel di alcuni esempi di recupero dei capanni da pesca delle bilance con materiali e tecniche sostenibili, come spunto per i successivi incontri del percorso partecipativo. Seguiranno tre incontri partecipativi, lunedì 19 giugno a Vecchiano, mercoledì 21 giugno a Viareggio e mercoledì 28 giugno a Massarosa, tre visite in barchino guidate da associazioni del territorio e un laboratorio di co-progettazione. Il 29 luglio il percorso partecipativo si conclude con un evento pubblico di restituzione delle proposte condivise per le linee guida per il recupero dei manufatti caratteristici del Lago di Massaciuccoli e del suo Padule (sezione del nuovo Regolamento del Parco). Sarà possibile iscriversi al percorso partecipativo direttamente all’evento del 10 giugno per restare informati su luoghi e orari degli incontri.

Il nuovo Piano Integrato del Parco prevede di demandare la disciplina degli interventi ammissibili e della fruizione delle bilance e dei ricoveri ad una sezione del nuovo regolamento. La stesura di questa sezione è stata aperta al territorio attraverso il percorso partecipativo “I manufatti caratteristici del Lago di Massaciuccoli e del suo padule: quale possibile recupero?”, che prende avvio con questo primo evento pubblico e che si svolgerà fino alla fine di luglio. Il percorso partecipativo è stato finanziato dall’autorità regionale per la promozione della partecipazione con un cofinanziamento dell’Ente Parco che lo ha promosso come capofila insieme ai comuni di Massarosa, Vecchiano, Viareggio ed al Consorzio 1 Toscana Nord. Coordina e facilita il progetto l’associazione “Comunità interattive“, che già ha condotto il processo di attivazione del Contratto di Lago per il Massaciuccoli e supportato gli Enti e le associazioni sottoscrittrici nell’attuazione di alcune azioni del primo programma d’azione attraverso il bando regionale per la promozione dei Contratti di Fiume in Toscana 2019-2021.

