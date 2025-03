Un Comune da "studiare". Lezione per gli alunni

È stata una "lezione" speciale quella che nei giorni scorsi ha coinvolto gli alunni della classe 5a delle elementari "Forli" di Vallecchia nell’ambito del progetto "Il Comune diventa Elementare" promosso anche quest’anno dalla presidenza del consiglio comunale. Il percorso di avvicinamento delle nuove generazioni alle istituzioni ha consentito infatti agli alunni di sedersi sui banchi del consiglio comunale per apprendere spunti di storia e tradizioni locali oltre al funzionamento della macchina comunale. I bambini hanno approfondito il significato dello stemma civico, l’origine del nome della città e il funzionamento degli organi amministrativi. A guidarli la presidente del consiglio Paola Brizzolari, il segretario Marco Petri e i consiglieri Manuela Altemura (Lega), Andrea Calcagnini (Insieme per Pietrasanta), Lorenzo Giusti (Ancora Pietrasanta) e Irene Tarabella (Pd). Al termine i baby "consiglieri per un giorno" hanno ricevuto in omaggio una copia de "Il piccolo libro della Costituzione" di Geronimo Stilton.