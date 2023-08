Un ’colpo’ inaspettato Furto al torneo di carte

Briscola intelligente con furto: spariscono i mazzi di carte e alcuni premi. Incredibile successo del torneo di Briscola a coppie tenutosi in piazza san Bernardino a Camaiore: i tavoli sono stati presi d’assalto da un numero spropositato di partecipanti, oltre 100. Fabrizio Diolaiuti ha dovuto organizzare un torneo di qualificazione preliminare, come a Wimbledon, per far rientrare nel tabellone tutti coloro che volevano giocare e qualcuno è rimasto fuori. Ma anche i bambini volevano partecipare e allora è stato organizzato, in maniera estemporanea, un torneo a parte. Dopo il comprensibile caos iniziale tutto è filato via liscio a parte il furto di qualche mazzo di carte e dei ‘figurini’ da dare in premio ai più piccoli. Hanno vinto Moreno Pellegrini e Andrea Paoli ai quali sono andati gli orologi offerti dalla Gioielleria Tabarrani. Al secondo posto, Pinuccia Domenici e Alessio D’Alessandro che si sono aggiudicati le grandi bistecche offerte dalla Macelleria Bisteccheria Alan e dalla Macelleria di Fabrizio Vecoli. Terzi classificati Andrea da Prato e Maurizio Benassi ai quali è andato il cesto dei prodotti tipici della Garfagnana offerto dall’Antica Norcineria dei Fratelli Bellandi.

I.P.