Un bus per la prevenzione oncologica. Il “Vittoria Women Tour“ arriva al Flora

Un viaggio itinerante per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prevenzione delle malattie oncologiche femminili, “Vittoria For Women Tour“, il viaggio realizzato da Vittoria Assicurazioni in collaborazione con Fondazione Specchio dei tempi e la Federazione Italiana Rugby, e che farà tappa, sabato e domenica, al Bagno Flora. Nella cornice del Trofeo Italiano di Beach Rugby, sarà infatti presente il “VittoriaBus“, un centro di informazione e prevenzione itinerante che offrirà visite senologiche gratuite e dove sarà promossa, inoltre, una nuova raccolta fondi volta a supportare l’acquisto di uno o più ecografi mobili, per continuare e ampliare l’operato sul territorio nazionale. In questo viaggio per la prevenzione, i partecipanti potranno anche testare sul posto un’innovativa soluzione di Digital Health sviluppata da “Come Stai“ in collaborazione con il Gruppo De Pasquale e l’applicazione consentirà loro di monitorare i più importanti parametri vitali e ricevere l’esito del check up direttamente sullo smartphone.

La salute però non sarà l’unica protagonista, perché spazio sarà dato anche alla musica e allo sport, con esperti di rugby che insegneranno le tecniche base.