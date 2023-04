"Un bando europeo per le mostre d’arte"

Un bando internazionale per affidare a un direttore l’organizzazione delle mostre d’arte in città. A lanciare questa idea, al capitolo cultura, è il candidato sindaco Luca Mori (Alternativa per Pietrasanta). "Il livello delle esposizioni è

tristemente calato – dice – ledendo l’immagine della Piccola Atene. Serve la figura di un responsabile che possa

valutare e scegliere con competenza gli artisti e le mostre affiancando il Comune nella programmazione culturale. Non un ruolo politico, ma un

incarico professionale di altissimo profilo".